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First Western Financial Aktie

First Western Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: First Western Financial legt Quartalsergebnis vor

First Western Financial lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,438 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,3 Millionen USD gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 114,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 186,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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