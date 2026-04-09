First Western Financial Aktie
WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Western Financial legt Quartalsergebnis vor
First Western Financial lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,438 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,3 Millionen USD gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 114,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 186,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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