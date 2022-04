Erste Schätzungen: First Western Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Western Financial wird voraussichtlich am 28.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,573 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,740 USD je Aktie erzielt worden waren.

First Western Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,88 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 118,6 Millionen USD, gegenüber 96,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at