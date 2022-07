Erste Schätzungen: First Western Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Western Financial äußert sich voraussichtlich am 28.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,650 USD. Dies würde einer Verringerung von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Western Financial 0,760 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,1 Millionen USD gegenüber 23,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,88 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 115,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 96,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at