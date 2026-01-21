FirstCash Holdings Aktie

FirstCash Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9LA / ISIN: US33768G1076

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FirstCash präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FirstCash stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,86 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD – ein Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FirstCash 883,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,73 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,62 Milliarden USD, gegenüber 3,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

