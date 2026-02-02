FirstEnergy Aktie

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FirstEnergy präsentiert Quartalsergebnisse

FirstEnergy wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,544 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FirstEnergy 0,450 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,07 Milliarden USD gegenüber 3,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,45 Prozent.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,55 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 14,25 Milliarden USD, gegenüber 13,47 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

