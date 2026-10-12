FirstEnergy Aktie

FirstEnergy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910509 / ISIN: US3379321074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FirstEnergy präsentiert Quartalsergebnisse

FirstEnergy lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FirstEnergy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass FirstEnergy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,931 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,32 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,73 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,71 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FirstEnergy Corp

mehr Nachrichten