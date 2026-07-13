Erste Schätzungen: FirstEnergy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FirstEnergy wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,588 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FirstEnergy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll FirstEnergy nach den Prognosen von 4 Analysten 3,62 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,38 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,48 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at