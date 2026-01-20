Erste Schätzungen: FirstService stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FirstService lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FirstService die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,85 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,990 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,89 Milliarden CAD gegenüber 1,91 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,75 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,98 CAD, gegenüber 4,07 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,66 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,15 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at