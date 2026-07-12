Erste Schätzungen: Firstsun Capital Bancorp Registered legt Quartalsergebnis vor

Firstsun Capital Bancorp Registered wird voraussichtlich am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,498 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,11 Prozent auf 183,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Firstsun Capital Bancorp Registered noch 146,4 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 675,6 Millionen USD, gegenüber 580,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at