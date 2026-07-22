Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fiserv informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fiserv wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 32 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.
26 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,04 Milliarden USD gegenüber 5,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,65 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD im Vergleich zu 6,34 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 20,03 Milliarden USD, gegenüber 21,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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