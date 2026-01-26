Erste Schätzungen: Fiserv stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fiserv wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 30 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fiserv noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,91 Milliarden USD – ein Minus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fiserv 5,25 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 34 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,56 USD, gegenüber 5,38 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 19,81 Milliarden USD im Vergleich zu 20,46 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at