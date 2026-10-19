Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fiserv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fiserv wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 33 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,72 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 26 Analysten eine Verringerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,85 Milliarden USD gegenüber 5,26 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 19,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 21,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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