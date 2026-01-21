Fiskars OY Aktie
WKN: 871059 / ISIN: FI0009000400
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Fiskars OY vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fiskars OY präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,337 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,79 Prozent auf 334,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 337,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,546 EUR, gegenüber 0,330 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,16 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
