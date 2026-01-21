Fiskars OY Aktie

Fiskars OY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871059 / ISIN: FI0009000400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Fiskars OY vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fiskars OY präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,337 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,79 Prozent auf 334,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 337,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,546 EUR, gegenüber 0,330 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,16 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiskars OY

mehr Nachrichten