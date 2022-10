Erste Schätzungen: Five Star Senior Living stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Five Star Senior Living lädt voraussichtlich am 02.11.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,308 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 225,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 181,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,930 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,759 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 712,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 934,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at