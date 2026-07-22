Erste Schätzungen: Five9 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Five9 wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,684 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Five9 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,22 Prozent auf 306,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 283,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 1,15 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at