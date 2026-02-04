Five9 Aktie

Five9 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Five9 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Five9 wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Five9 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,784 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 298,2 Millionen USD – ein Plus von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Five9 278,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,15 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,04 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Five9 Inc 13,94 -3,33% Five9 Inc

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

