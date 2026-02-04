Erste Schätzungen: Five9 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Five9 wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Five9 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,784 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 298,2 Millionen USD – ein Plus von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Five9 278,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,15 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,04 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at