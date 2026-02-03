Fiverr International Aktie
WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Fiverr International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fiverr International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,737 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Fiverr International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 109,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,12 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 432,7 Millionen USD, gegenüber 391,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
