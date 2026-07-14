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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fiverr International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fiverr International wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,516 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 99,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 402,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 430,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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