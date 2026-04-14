Fiverr International Aktie
WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fiverr International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fiverr International lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,618 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 104,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,2 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 403,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 430,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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