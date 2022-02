Erste Schätzungen: Fiverr International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fiverr International präsentiert in der voraussichtlich am 17.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fiverr International noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 76,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,223 USD, gegenüber 0,290 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 294,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 189,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at