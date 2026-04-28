Fjordkraft Aktie
WKN DE: A2JGNR / ISIN: NO0010815673
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fjordkraft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fjordkraft gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 NOK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 534,5 Millionen NOK – ein Minus von 87,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fjordkraft 4,22 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,89 NOK, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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