Erste Schätzungen: Fjordkraft präsentiert Quartalsergebnisse
Fjordkraft präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,895 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,89 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 84,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 502,5 Millionen NOK gegenüber 3,28 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 NOK, gegenüber 3,25 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,01 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
