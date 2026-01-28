Erste Schätzungen: Fjordkraft präsentiert Quartalsergebnisse

Fjordkraft präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,895 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,89 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 84,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 502,5 Millionen NOK gegenüber 3,28 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 NOK, gegenüber 3,25 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,01 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

