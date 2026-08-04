Erste Schätzungen: Fjordkraft präsentiert Quartalsergebnisse

Fjordkraft äußert sich voraussichtlich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,507 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 81,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 413,7 Millionen NOK gegenüber 2,18 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,49 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,80 Milliarden NOK, gegenüber 12,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at