Flat Glass Group Aktie

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WKN DE: A2P89X / ISIN: CNE100003HV0

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Flat Glass Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Flat Glass Group wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Flat Glass Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 33,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,42 Milliarden CNY gegenüber 3,66 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,320 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,81 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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