Flat Glass Group Aktie
WKN DE: A144CV / ISIN: CNE100002375
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flat Glass Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Flat Glass Group wird voraussichtlich am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,086 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren 0,180 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,79 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,16 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,224 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,460 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,62 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,83 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Flat Glass Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Flat Glass Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Flat Glass Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
|0,59
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.