Erste Schätzungen: Flat Glass Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flat Glass Group lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Flat Glass Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Flat Glass Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 34,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,69 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,529 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,83 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at