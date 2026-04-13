Erste Schätzungen: Flat Glass Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Flat Glass Group präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 HKD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,69 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,36 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,516 CNY im Vergleich zu 0,460 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 15,68 Milliarden CNY, gegenüber 16,83 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at