Flat Glass Group Aktie
WKN DE: A144CV / ISIN: CNE100002375
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flat Glass Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Flat Glass Group präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 HKD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,69 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,36 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,516 CNY im Vergleich zu 0,460 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 15,68 Milliarden CNY, gegenüber 16,83 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Flat Glass Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Flat Glass Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Flat Glass Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Flat Glass Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Flat Glass Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flat Glass Group Co Ltd (H) Reg S
|0,98
|-3,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.