Flat Glass Group Aktie
WKN DE: A144CV / ISIN: CNE100002375
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flat Glass Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Flat Glass Group lädt voraussichtlich am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,130 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,37 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,41 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,349 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,470 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,39 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 20,22 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
