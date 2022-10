Erste Schätzungen: Flat Glass Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flat Glass Group lässt sich voraussichtlich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Flat Glass Group die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,315 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Flat Glass Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,51 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,31 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,76 Milliarden CNY, gegenüber 8,71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at