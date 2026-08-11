Flat Glass Group Aktie
WKN DE: A144CV / ISIN: CNE100002375
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Flat Glass Group öffnet voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,161 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flat Glass Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 HKD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,43 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,95 Milliarden HKD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,381 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,460 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,34 Milliarden CNY, gegenüber 16,83 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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