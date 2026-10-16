Flat Glass Group Aktie

Flat Glass Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P89X / ISIN: CNE100003HV0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flat Glass Group wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 37,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,96 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,184 CNY im Vergleich zu 0,420 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 12,94 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A- 8,83 -3,50% Flat Glass Group Co Ltd Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen