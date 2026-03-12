Erste Schätzungen: Flat Glass Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Flat Glass Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,035 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Flat Glass Group 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,37 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flat Glass Group 4,08 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,349 CNY im Vergleich zu 0,430 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 16,45 Milliarden CNY, gegenüber 18,65 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at