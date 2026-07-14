Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Flex stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,899 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,52 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,43 USD im Vergleich zu 2,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 33,19 Milliarden USD, gegenüber 27,91 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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