Erste Schätzungen: Flex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flex lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Flex 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,17 Milliarden USD gegenüber 6,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,70 USD, gegenüber 2,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 34,61 Milliarden USD im Vergleich zu 27,91 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at