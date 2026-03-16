Erste Schätzungen: Flexible Solutions International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flexible Solutions International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Flexible Solutions International ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,27 Prozent auf 10,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 39,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 38,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at