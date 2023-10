Erste Schätzungen: Flexible Solutions International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flexible Solutions International lässt sich voraussichtlich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Flexible Solutions International die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexible Solutions International ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,05 Prozent auf 11,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Flexible Solutions International noch 11,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 44,7 Millionen USD, gegenüber 45,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at