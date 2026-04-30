Erste Schätzungen: Flexible Solutions International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Flexible Solutions International wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 8,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 38,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at