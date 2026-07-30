Erste Schätzungen: Flexible Solutions International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Flexible Solutions International veröffentlicht voraussichtlich am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,010 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,33 Prozent verringert. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Flexible Solutions International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 11,7 Millionen USD im Vergleich zu 11,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 52,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 38,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at