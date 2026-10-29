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WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Flexible Solutions International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Flexible Solutions International stellt voraussichtlich am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Flexible Solutions International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,105 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 45,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 38,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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