Flextronics International Aktie

Flextronics International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Flextronics International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flextronics International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,779 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Flextronics International 0,680 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Flextronics International nach den Prognosen von 7 Analysten 6,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,56 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 2,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 27,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flextronics International Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Flextronics International Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flextronics International Ltd. 53,81 -0,59% Flextronics International Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen