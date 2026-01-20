Erste Schätzungen: Flextronics International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flextronics International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,779 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Flextronics International 0,680 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Flextronics International nach den Prognosen von 7 Analysten 6,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,56 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 2,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 27,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at