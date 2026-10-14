Floor & Decor Holdings Aktie
WKN DE: A2DQHZ / ISIN: US3397501012
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Floor Decor legt Quartalsergebnis vor
Floor Decor lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Floor Decor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,579 USD gegenüber 0,530 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,65 Prozent auf 1,22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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