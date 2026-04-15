Erste Schätzungen: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Floor Decor wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,408 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at