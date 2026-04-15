Floor & Decor Holdings Aktie
WKN DE: A2DQHZ / ISIN: US3397501012
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Floor Decor wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,408 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Floor & Decor Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Floor Decor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Floor Decor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Floor Decor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Floor Decor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Floor & Decor Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Floor & Decor Holdings Inc
|44,40
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.