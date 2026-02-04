Erste Schätzungen: Floor Decor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Floor Decor lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,13 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,90 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,69 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,46 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at