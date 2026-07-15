Erste Schätzungen: Floor Decor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Floor Decor wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,564 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Floor Decor ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Floor Decor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at