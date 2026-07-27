Erste Schätzungen: Flowco A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flowco A stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,378 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 530,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Flowco A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 234,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flowco A 193,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 931,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 759,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at