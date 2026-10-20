Flowco a Aktie
WKN DE: A40Z8Q / ISIN: US3429091081
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flowco A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flowco A präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,377 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Flowco A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 243,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 176,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 935,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 759,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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