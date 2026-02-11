Erste Schätzungen: Flowco A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flowco A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,324 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,60 Prozent erhöht. Damals waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Flowco A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 189,6 Millionen USD im Vergleich zu 186,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 752,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 535,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at