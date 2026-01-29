Erste Schätzungen: Flowers Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Flowers Foods präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,156 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Flowers Foods nach den Prognosen von 6 Analysten 1,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at