Flowserve Aktie
WKN: 864999 / ISIN: US34354P1057
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Flowserve stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Flowserve wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,937 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 58,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,590 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Flowserve nach den Prognosen von 11 Analysten 1,26 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,18 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD im Vergleich zu 2,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,56 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
