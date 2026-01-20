Erste Schätzungen: Fluence Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fluence Energy präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,213 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,44 Prozent erhöht. Damals waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Fluence Energy 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 452,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 141,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fluence Energy 186,8 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,085 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at